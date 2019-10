Barcellona-Siviglia 4-0: poker e secondo posto, blaugrana a -2 dal Real Madrid

È ildi Ernesto Valverde a mandare un messaggio a distanza al nell'attesissimo posticipo dell'ottava giornata di . I blaugrana superano per 4-0 ildi Julen Lopetegui, sorpassano l' in campionato e si portano a -2 dai blancos di Zinedine Zidane.

Succede tutto già nel primo tempo, quando Luis Suarez decide di sbloccare l'incontro al 27' con una maestosa rovesciata che non lascia scampo a Vaclik. Servito da Semedo, l'uruguagio si esibisce infatti in una perfetta 'cilena' che lascia di stucco il Camp Nou e spiana la strada al successo dei culé.

Passano cinque minuti e a raddoppiare per i blaugrana ci pensa Arturo Vidal. Il centrocampista è bravo a sporcare un filtrante di Arthur, anticipando in un solo colpo difensore e portiere avversari.

La rete del 3-0 porta invece la firma di Ousame Dembele. Messo a sedere Diego Carlos con una serie di finte, il francese rientra sul destro e trova l'angolino basso alle spalle di Vaclik.

300 - @FCBarcelona have scored their 300th goal under Ernesto Valverde in all comps:



1 - Lionel Messi vs Real Madrid Aug 2017

100 - Lionel Messi vs Atlético de Madrid Mar 2018

200 - Ousmane Dembélé vs Dec 2018

300 - Ousmane Dembélé vs Sevilla Oct 2019



