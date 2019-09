Barcellona, si infortuna Jordi Alba: rischia di saltare l'Inter

Il Barcellona dovrà fare i conti con l'infortunio di Jordi Alba: il terzino spagnolo rischia di saltare anche la sfida contro l'Inter.

Quella dell'esordio in Champions non è stata una delle serate migliori per il . Oltre allo 0-0 portato via a grazie a Ter Stegen, i blaugrana devono fare ora i conti con l'infortunio occorso a Jordi Alba.

Il terzino sinistro spagnolo si è fermato ieri verso la fine del primo tempo ed è stato immediatamente sostituito da Sergi Roberto, con Semedo che è scalato a sinistra.

Gli esami effettuati questa mattina, come comunicato dal club in una nota ufficiale, hanno riscontrato una lesione al bicipite femorale. Alba dovrà quindi osservare un periodo di stop e potrebbe saltare anche la sfida all', in programma il 2 ottobre al Camp Nou.

[INJURY NEWS] Hamstring injury for Jordi Alba



Il suo sostituto naturale nel ruolo è Junior Firpo, arrivato quest'estate dal Betis . Fino a questo momento ha giocato soltanto 9 minuti con la maglia blaugrana. Ora è chiamato a sostituire un giocatore fondamentale.

Il Barcellona nel match di ieri sera ha abbracciato Leo Messi, di ritorrno dopo il problema al soleo che lo tormentava da settimane, e ha anche ritrovato Luis Suarez da titolare. Valverde non trova pace e perde un altro uomo di primissimo piano.