Barcellona, si ferma Messi: problema muscolare alla gamba destra

Il numero 10 blaugrana non si è allenato con i compagni di squadra: potrebbe tornare per la sfida contro il Mallorca del 13 giugno.

La rischia di non ricominciare nel migliore dei modi per il : Leo Messi oggi non si è allenato insieme ai compagni per una contrattura alla gamba destra.

Il fuoriclasse blaugrana dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni e non sembrerebbe comunque nulla di serio. Anche il ritorno in campo per la sfida del 13 giugno contro il Mallorca sarebbe possibile.

L'argentino, in ogni caso, non sta vivendo una stagione facile dal punto di vista fisico: già tra agosto e settembre aveva saltato diversi impegni prima di rientrare a pieno regime ad ottobre.

Come detto, l'impiego per la partita di sabato non sembra a rischio, al momento, ma è probabile che il Barcellona valuterà meglio il problema muscolare di Messi nei prossimi giorni. Per ora si allena a parte.