Barcellona, Setien su Dembele: "Ho le lacrime quando lo vedo allenarsi"

Il nuovo allenatore del Barcellona Quique Setien sul recupero di Ousmane Dembele: "Ho le lacrime quando vedo l'intensità con cui lavora".

Un talento infinito fin qui espresso solamente a tratti con la maglia del : Ousmane Dembele sta recuperando dall'ennesimo infortunio e il nuovo allenatore blaugrana Quique Setien si è detto addirittura commosso nel vederlo a lavoro.

Ai microfoni di 'Sport', l'allenatore del Barcellona ha spiegato le condizioni del talento francese:

"Siamo molto felici di Dembele, può essere il nostro acquisto invernale. La sua dedizione a quanto ho visto è totale e assoluta. Ho le lacrime quando vedo la capacità e l'intensità con cui lavora in allenamento. Non si può mai sapere come andranno le cose, ma pensiamo positivo. E' chiaro che il suo recupero tornerà utile".

Soltanto nove presenze in stagione per il giovane esterno offensivo, prelevato dal a fronte di un importante investimento nell'estate del 2017: il classe '97 è alle prese con l'ennesimo stop stagionale, ma dovrebbe tornare a lavorare in gruppo tra poche settimane.