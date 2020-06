Barcellona scontento di Setien: si va verso l'addio a fine stagione

Quique Setien potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione: il club non è contento delle prestazioni della squadra, feeling mai scattato.

Il fine settimana del non è stato esattamente indimenticabile: raggiunto dal Celta Vigo sul 2-2, il club blaugrana ha subìto il sorpasso in vetta alla da parte del , vittorioso sul campo dell' grazie ad una zampata di Casemiro.

Ora sono due i punti di distacco tra le squadre, distanza non abissale ma che fa comunque riflettere i vertici catalani sulla posizione di Quique Setien: il tecnico non ha mai veramente convinto per qualità del gioco e risultati, non all'altezza della rosa che gli è stata messa a disposizione a gennaio, quando è stato chiamato in sostituzione dell'esonerato Ernesto Valverde.

Eppure le sensazioni in merito ad una sua permanenza anche nella prossima stagione sono pessimistiche: secondo quanto appreso da Goal, il Barcellona avrebbe intenzione di non prolungare il rapporto, interrompendo così il contratto valido fino al 2022.

Troppe le perplessità sulla scarsa qualità del gioco di Messi e compagni, apparsi in difficoltà nel riprodurre in campo i dettami tattici del tecnico, con il quale non è mai scattato un vero e proprio feeling.

La situazione potrebbe cambiare in caso di trionfo sia in Liga che in ma, in via ufficiosa, il Consiglio blaugrana ha già deciso per l'allontanamento di Setien e l'avvio di un nuovo corso con un altro allenatore al comando.

Qualora lo scenario attuale dovesse precipitare, non è da escludere un divorzio anticipato con la conseguente promozione di Garcia Pimienta, tecnico del Barcellona B. Potrebbe anche essere fatto un altro tentativo per convincere Xavi dopo i contatti negativi avuti in inverno.