Barcellona, rinnovo per Carles Perez: clausola da 100 milioni di euro

Il Barcellona blinda uno dei suoi gioielli. Il classe '98 Carles Perez prolungherà il suo accordo fino al 2022. Clausola da 100 milioni di euro.

Nel difficile avvio di stagione vissuto dal , una delle note liete è stato l'impatto dei giovani promossi in prima squadra. Oltre ad Ansu Fati, anche Carles Perez ha trovato spazio. E convinto tutti.

Come racconta il 'Mundo Deportivo', il classe 1998 firmerà venerdì il suo rinnovo di contratto fino al 2022. Nel vecchio accordo ci sarebbe già stato un accordo per un prolungamento automatico in caso di altre tre presenze da titolare in stagione, ma il club ha voluto dare un'altra prova di fiducia.

Così il 21enne attaccante prolungherà il suo accordo, ma come membro effettivo della prima squadra, come è effettivamente stato in quest'avvio di stagione, dati anche gli infortuni di Messi, Suarez e Dembelé.

Inoltre nel nuovo contratto ci sarebbe anche una clausola significativa, da 100 milioni di euro. Un'ulteriore prova di fiducia per un ragazzo in crescita, su cui il Barcellona vuole puntare ancora.