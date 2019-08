Barcellona, record Ansu Fati: è il più giovane blaugrana ad andare in goal

Ansu Fati nella storia del Barcellona: è il più giovane giocatore ad andare in goal nella storia blaugrana a 16 anni e 304 giorni.

Giornata speciale in casa per il giovanissimo Anssumane Fati , che entra in campo e va a segno dopo quattro minuti, sigillando di fatto il goal 'più giovane' della storia blaugrana.

Il classe 2002 salva la squadra di Valverde ad inizio ripresa con un grande stacco al limite dell'area: colpo di testa e palla all'angolino per Fati, che va in goal all'età di 16 anni e 304 giorni, risultando il più giovane giocatore in goal nella storia blaugrana.

Ansu Fati: 16 anni, 304 giorni 🔥

Si tratta inoltre del terzo giocatore più giovane nella storia della : davanti a lui solamente Fabrice Olinga, a segno all'età di 16 anni e 98 giorni, e Iker Muniain (16 anni e 289 giorni). Superato in casa Barcellona Bojan, che era andato a segno all'età di 17 anni, un mese e 22 giorni con la maglia del club catalano.