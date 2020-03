Barcellona-Real Sociedad dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona sfida la Real Sociedad nella 27ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Reduce dal k.o. nel Clasico con conseguente sorpasso in vetta alla classifica, e in attesa del match di ritorno contro il negli ottavi di finale di , il di Quique Setién affronta in casa la di Imanol Alguacil per la 27ª giornata della .

Segui Barcellona-Real Sociedad in diretta streaming su DAZN

I catalani sono secondi in classifica con 55 punti, frutto di 17 vittorie, 4 pareggi e 5 k.o., i baschi si trovano in 6ª posizione a quota 43, con un cammino di 13 successi, 4 pareggi e 8 sconfitte. Nei 145 precedenti nella Liga, il bilancio sorride ampiamente ai blaugrana con 81 vittorie, 32 pareggi e 32 affermazioni dei baschi.

Altre squadre

Per trovare l'ultimo dei 3 successi complessivi della Real Sociedad in campionato al Camp Nou bisogna tornare addirittura alla stagione 1990/91, quando i baschi di Javier Expósito rifilarono un pesante 3-1 ai catalani grazie ad un goal di Atkinson e ad una doppietta dell'irlandese John Aldridge. Da allora i biancoblù non hanno più battuto in trasferta il Barcellona, rimediando 24 sconfitte e un solo pareggio.

La sconfitta contro il nel Clasico ha interrotto una striscia positiva di 4 vittorie consecutive per il Barcellona, mentre la Real Sociedad ha collezionato una sconfitta e 3 vittorie di fila nelle ultime 4 gare di campionato.

Lionel Messi è il miglior realizzatore del Barcellona nella Liga, nonché il capocannoniere del torneo, con 18 reti all'attivo, mentre l'ispano-brasiliano Willian José è il bomber dei baschi con 8 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Real Sociedad: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Real Sociedad

Barcellona-Real Sociedad Data: 7 marzo 2020

7 marzo 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-REAL SOCIEDAD

Barcellona-Real Sociedad si disputerà il pomeriggio di sabato 7 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Juán Martínez Munuera, è previsto per le ore 18.30. Sarà il 146° confronto nella Liga fra le due squadre.

La sfida Barcellona-Real Sociedad sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Barcellona-Real Sociedad in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Quique Setién non dovrebbe pensar troppo all'impegno europeo contro il Napoli, mandando in campo la miglior formazione. Dopo il 4-3-1-2 contro il Real Madrid, il modulo sarà nuovamente il 4-3-3. Nel tridente d'attacco giocherà dal 1' Braithwaite come centravanti, con Messi e Griezmann che saranno i due esterni offensivi. In mediana Busquets giocherà da playmaker, mentre Rakitic e De Jong agiranno da mezzali. Fra i pali agirà Ter Stegen, con Piqué e Lenglet a comporre la coppia centrale difensiva e Semedo e Jordi Alba come terzini. Ai box gli infortunati Dembelé, Luis Suárez, Sergi Roberto e Arthur.

Dubbio in attacco per Alguacil, che dovrà sciogliere il ballottaggio fra Oyarzabal e Barrenetxea per il ruolo di esterno alto di sinistra. Completeranno il tridente l'esterno offensivo di destra, Portu, e la punta centrale Isak. In cabina di regia ci sarà Ander Guevara, con Mikel Merino e Ødegaard che potrebbero essere le due mezzali ai suoi lati. Davanti al portiere Remiro, infine, Gorosabel e Muñoz saranno i due esterni bassi, mentre Zubeldia e Le Normand dovrebbero formare la coppia centrale. Indisponibile il centrocampista Illarramendi, ai box da inizio stagione per la frattura del perone.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, F. De Jong; Messi, Braithwaite, Griezmann.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Mikel Merino, Ander Guevara, Ødegaard; Portu, Isak, Oyarzabal.