Barcellona-Real Sociedad dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona debutta in Liga contro la Real Sociedad: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Real Sociedad

Barcellona-Real Sociedad Data: 15 agosto 2021

15 agosto 2021 Orario: 20.00

20.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Nel fine settimana riprende la Liga, con le partite valide per la 1ª giornata. Tra le sfide in programma c’è quella che vede il Barcellona opposto alla Real Sociedad.

I blaugrana sono ad una svolta epocale avendo perso Lionel Messi, andato al PSG dopo la fine del suo contratto con i catalani. Movimenti anche in entrata per il Barcellona, come gli arrivi degli attaccanti Aguero e Depay.

Il Barcellona viene da una stagione certamente non da annoverare tra le migliori della sua storia. In campionato la squadra di Koeman ha chiuso al terzo posto, mentre in Champions è uscita agli ottavi di finale contro il PSG. L’unica consolazione è rappresentata dalla conquista della Coppa del Re, battendo in finale l’Athletic Bilbao.

Dall’altra parte della barricata la Real Sociedad, che viene da un’ottima annata. I baschi infatti sono reduci da un brillante quinto posto, con conseguente partecipazione alla prossima Europa League.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Barcellona-Real Sociedad: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO BARCELLONA-REAL SOCIEDAD

Barcellona-Real Sociedad è in programma domenica 15 agosto al Camp Nou. L’inizio del match è fissato per le ore 20.00.

La sfida tra Barcellona e Real Sociedad verrà trasmessa da DAZN, che ha la Liga tra i campionati che trasmette in esclusiva. Per godersi il match basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per assistere alla partita tra catalani e baschi c’è anche l’opzione streaming, accedendo all’app di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche qui su Goal verrà seguita integralmente questa gara, attraverso la solita cronaca scritta che partirà con le formazioni ufficiali per poi arrivare al fischio finale del direttore di gara.

Koeman si affiderà al 4-2-3-1, con Neto tra i pali vista l’indisponibilità di Ter Stegen. Dest e Jordi Alba saranno i due terzini, in una difesa completata da Araujo e Piqué. Sergi Roberto e Busquets costituiranno la diga di centrocampo, a sostegno di un trio di trequartisti formato da Griezmann, Demir e Depay. Il giovane Pedri, appena tornato dalle Olimpiadi, potrebbe essere utilizzato a gara in corso. In avanti spazio a Braithwaite, con Aguero out per infortunio.

4-3-3 per la Real Sociedad, con il tecnico Alguacil che affida a Zaldua e D. Rico il compito di presidiare le fasce. I due centrali della difesa piazzata davanti ad Ayesa sono invece Pacheco e Sagnan. Il centrocampo è guidato dalle qualità immense di David Silva, coadiuvato da Illaramendi e Rodrigues. In avanti spazio al tridente composto da Januzaj, Isak e Portu, con Oyarzabal – di ritorno dalle fatiche olimpiche – come possibile arma nel corso del match.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets; Griezmann, Demir, Depay; Braithwaite. All. Koeman

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Ayesa; Zaldua, Pacheco, Sagnan, D. Rico; Illaramendi, David Silva, Rodrigues; Januzaj, Isak, Portu. All. Alguacil