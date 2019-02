Barcellona-Real Madrid, Vinicius può scalzare Bale: dubbio Messi

Semifinale d'andata di Coppa del Re col Clasico tra Barcellona e Real Madrid: Messi convocato da Valverde, Bale verso la panchina.

La Coppa del Re è giunta alle semifinali: non ce ne vogliano i tifosi di Betis e Valencia ma l'attesa è praticamente tutta per Barcellona-Real Madrid, match valido per l'andata del penultimo atto della competizione. Il primo di tre scontri ravvicinati tra le due compagini rivali: la gara di ritorno tra tre settimane esatte e quella di Liga del 2 marzo, entrambe da disputare al 'Santiago Bernabeu'.

Per le 'Merengues' ci sarà da vendicare lo smacco del pesantissimo 5-1 subìto proprio al 'Camp Nou' il 28 ottobre: canto del cigno di Julen Lopetegui, poi esonerato per far spazio a Santiago Solari che ha risollevato le sorti del club.

Tecnico argentino alle prese con un dubbio niente male: Gareth Bale potrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Vinicius, autore contro l'Alaves del suo primo goal in campionato dopo i due realizzati nella coppa nazionale. A completare il reparto avanzato Lucas Vazquez e Benzema, protagonista assoluto ai quarti contro il Girona con tre reti in due partite. Terzino sinistro il giovane Reguilon, nuova esclusione per Marcelo e Isco.

Ernesto Valverde dovrà invece decidere sull'impiego dal primo minuto di Lionel Messi: preoccupa parzialmente l'adduttore destro malandato da Lato a Valencia e le ultime indiscrezioni sembrano essere abbastanza ottimistiche per la 'Pulce'. Decisivo l'ultimo allenamento: in caso di assenza, il suo sostituto dovrebbe essere Malcom.

Ecco le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius.