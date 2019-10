Barcellona-Real Madrid: è ufficiale, il Clasico è stato rinviato

A causa dei problemi in Catalogna la RFEF ha rinviato il Clasico Barcellona-Real Madrid, probabilmente a dicembre: scelta della data entro lunedì.

Dopo giorni di discussioni e polemiche ora è ufficiale: il Clasico tra e , inizialmente fissato per il 26 ottobre, è stato posticipato a causa della problematica situazione in Catalogna. La data è ancora da stabilire, ma con ogni probabilità si giocherà a dicembre.

La decisione è stata comunicata dalla federazione spagnola, escludendo dunque l'ipotesi di giocare al Bernabeu la sentitissima sfida d'andata tra le due big. Una scelta inevitabile in seguito al caos scatenato dalle rivolte esplose a seguito della condanna dei nove indipendentisti catalani.

Il Barcellona aveva infatti rifiutato categoricamente di giocare la prima partita nella capitale, spingendo dunque la RFEF a decidere per il rinvio della gara, che dunque resterà al Camp Nou quando gli animi si saranno raffreddati.

Entro lunedì sera, con le 22 come orario limite, i due club dovranno trovare un accordo sul giorno in cui scendere sul prato verde.

"Nel caso non si arrivi a un accordo, sarà il Comité de Competición l'organo incaricato di determinare la data dell'incontro".

in un primo momento sembrava che il Clasico si potesse disputare il 18 dicembre, poi però ecco la richiesta de LaLiga che ha proposto sabato 7 dello stesso mese per evitare di depotenziare ascolti e visibilità (il 18 cade di mercoledì e dunque giorno infrasettimanale, in questo senso meno vantaggioso rispetto al weekend).

Infine l'annuncio definitivo, che sancisce lo slittamento di Barcellona-Real dal 26 ottobre al mese di dicembre. Con data ancora da definire.