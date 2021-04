Barcellona, Real Madrid, Siviglia, Atletico Madrid: cosa succede a pari punti in Liga

Liga 2020/2021 incredibile, a pochi turni dal termine quattro squadre possono vincere il torneo: tutte le combinazioni possibili.

L'Atletico Madrid sembrava volare verso il titolo lo scorso inverno, poi, pian piano, il muro eretto da Simeone in vetta è cominciato a crollare. Prima il Real Madrid, dunque il Barcellona e persino il Siviglia sono tornate in lizza per vincere la Liga 2020/2021. Ora tutto può succedere.

A cinque gare dal termine, infatti, l'Atletico Madrid guida la classifica come da mesi a questa parte, ma con 73 punti, ora solamente 2 in più rispetto a Real e Barcellona e 3 sul sorprendente Siviglia, la squadra più in forma delle ultime settimane.

Ad essere decisivo sarà probabilmente il 35esimo turno, visto che le quattro squadre si sfideranno tra di loro: il Barcellona contro l'Atletico Madrid, il Real Madrid contro il Siviglia. Bisognerà però considerare gli scontri diretti, vista una possibilità di concludere a pari punti decisamente probabile.

LIGA, COSA SUCCEDE A PARI PUNTI?

Come accade in Serie A, anche nel campionato spagnolo il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è il numero di punti ottenuti negli scontri diretti. In caso di pareggio si considera la differenza reti totale e infine il numero di goal segnati durante la Liga.

IL CALENDARIO DELLA LIGA

34esima giornata: Real Madrid-Osasuna, Valencia-Barcellona, Siviglia-Atletico Bilbao, Elche-Atletico Madrid

35esima giornata: Real Madrid-Siviglia, Barcellona-Atletico Madrid

36esima giornata: Levante-Barcellona, Siviglia-Valencia, Granada-Real Madrid, Atletico Madrid-Real Sociedad

37esima giornata: Atletico Madrid-Osasuna, Barcellona-Celta Vigo, Atletico Bilbao-Real Madrid, Villarreal-Siviglia

38esima giornata: Eibar-Barcellona, Siviglia-Alaves, Valladolid-Atletico Madrid, Real Madrid-Villarreal

REAL MADRID, ATLETICO, SIVIGLIA, BARCELLONA: GLI SCONTRI DIRETTI