LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Barcellona-Real Madrid si gioca il 25 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Barcellona in grande forma, ma non infallibile

Il Barcellona ha già sei punti di vantaggio sugli storici rivali del Real Madrid dopo appena nove partite di Liga. Grazie a un avvio perfetto, con nove vittorie su nove, può diventare la prima squadra nella storia del calcio spagnolo a vincere le prime 10 partite di una stagione di Liga. In settimana ha però perso 4-2 contro il PSG campione d'Europa: non è invincibile, ma Hansi Flick e la sua squadra accolgono con favore il ritorno al Camp Nou.

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Il Real Madrid comincia a ingranare

Dopo un avvio di stagione altalenante, Jose Mourinho si prepara a guidare il Real Madrid nel suo primo Clásico da 13 anni, durante la sua seconda esperienza al club. La squadra dello «Special One» ha segnato quattro gol in ciascuna delle ultime tre partite, la più recente delle quali si è conclusa con un netto 4-1 contro l'RB Leipzig in Champions League. Mourinho è imbattuto negli ultimi cinque confronti con il Barcellona alla guida del Real Madrid, ma la sua squadra non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata in trasferta in questa stagione. Il Real, inoltre, ha subito almeno un gol negli ultimi 12 incontri con gli storici rivali del Barcellona.

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Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Il Barcellona ha vinto le ultime 23 partite casalinghe di Liga.

Il Real Madrid ha perso due delle ultime tre trasferte di Liga.

L'attaccante del Barcellona Dani Olmo si è infortunato contro il PSG; anche Eric Garcia è indisponibile, mentre Jules Koundé è in dubbio. La stella brasiliana del Real Madrid Vinícius Júnior è squalificata.

Notizie sulle squadre e rose

Il Barcellona dovrà fare a meno di Roony Bardghji, Jules Kounde e Dani Olmo per infortunio. Olmo ha riportato un serio problema muscolare nella sconfitta contro il PSG e resterà fuori per circa un mese. Flick non deve fare i conti con squalifiche, ma le assenze di Kounde e Olmo pesano rispettivamente in difesa e a centrocampo.

Il Real Madrid si reca in Catalogna senza lo squalificato Vinicius Junior e il difensore infortunato Raul Asencio. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre arriveranno a ridosso del calcio d'inizio, mentre entrambe le formazioni completano la preparazione.

Stato di forma

Il Barcellona ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'unica sconfitta è arrivata il 20 ottobre in Champions League contro il PSG, con un 4-2 al Parc des Princes. Gli altri risultati sono una vittoria per 2-5 sul campo del Real Betis, un successo per 1-4 contro il Galatasaray, un 3-0 contro il Getafe e una vittoria per 1-3 in casa del Siviglia. In queste cinque partite, la squadra di Flick ha segnato 15 gol e ne ha subiti sette.

Anche il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendo soltanto 2-1 contro l'Atletico Madrid a fine settembre. Da allora, la squadra di Mourinho si è imposta con autorità: 4-1 contro l'RB Leipzig il 21 ottobre, 4-1 contro il Siviglia, 3-4 in trasferta contro la Roma in Champions League e 1-0 contro il Villarreal. In questo periodo, il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti quattro, vincendo le tre partite più recenti.

Precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 2-0 del Barcellona allo Spotify Camp Nou, in Liga, il 10 maggio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha vinto quattro volte e il Real Madrid una. Il club catalano ha ottenuto successi anche in Supercoppa, in Coppa del Re e in un altro incontro di Liga nel maggio 2025. L'unica vittoria del Real Madrid in questa serie è arrivata al Bernabeu nell'ottobre 2025, per 2-1 in Liga. Nei cinque confronti, il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti nove.

Classifica

In Liga, il Barcellona è attualmente primo, mentre il Real Madrid è terzo.