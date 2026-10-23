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Barcellona-Real Madrid, la presentazione della sfida di Liga: Il Real Madrid può raggiungere un Barcellona irresistibile?

Barcellona vs Real Madrid
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L. Yamal

Anteprima completa di Barcellona-Real Madrid, il primo Clásico della stagione in LaLiga. Il Real Madrid può raggiungere la capolista in fuga?

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LaLiga - Game Week 10
Spotify Camp Nou

Barcellona-Real Madrid si gioca il 25 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Barcellona in grande forma, ma non infallibile

Il Barcellona ha già sei punti di vantaggio sugli storici rivali del Real Madrid dopo appena nove partite di Liga. Grazie a un avvio perfetto, con nove vittorie su nove, può diventare la prima squadra nella storia del calcio spagnolo a vincere le prime 10 partite di una stagione di Liga. In settimana ha però perso 4-2 contro il PSG campione d'Europa: non è invincibile, ma Hansi Flick e la sua squadra accolgono con favore il ritorno al Camp Nou.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Il Real Madrid comincia a ingranare

Dopo un avvio di stagione altalenante, Jose Mourinho si prepara a guidare il Real Madrid nel suo primo Clásico da 13 anni, durante la sua seconda esperienza al club. La squadra dello «Special One» ha segnato quattro gol in ciascuna delle ultime tre partite, la più recente delle quali si è conclusa con un netto 4-1 contro l'RB Leipzig in Champions League. Mourinho è imbattuto negli ultimi cinque confronti con il Barcellona alla guida del Real Madrid, ma la sua squadra non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata in trasferta in questa stagione. Il Real, inoltre, ha subito almeno un gol negli ultimi 12 incontri con gli storici rivali del Barcellona.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Il Barcellona ha vinto le ultime 23 partite casalinghe di Liga.
  • Il Real Madrid ha perso due delle ultime tre trasferte di Liga.
  • L'attaccante del Barcellona Dani Olmo si è infortunato contro il PSG; anche Eric Garcia è indisponibile, mentre Jules Koundé è in dubbio. La stella brasiliana del Real Madrid Vinícius Júnior è squalificata.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Barcellona - Real Madrid

4-2-3-1
Barcellona crest
Barcellona
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriG. JesusG. JesusT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateEndrickEndrickY. DiomandeY. DiomandeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Barcellona

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • H. Flick
  • J. Mourinho

Il Barcellona dovrà fare a meno di Roony Bardghji, Jules Kounde e Dani Olmo per infortunio. Olmo ha riportato un serio problema muscolare nella sconfitta contro il PSG e resterà fuori per circa un mese. Flick non deve fare i conti con squalifiche, ma le assenze di Kounde e Olmo pesano rispettivamente in difesa e a centrocampo.

Il Real Madrid si reca in Catalogna senza lo squalificato Vinicius Junior e il difensore infortunato Raul Asencio. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre arriveranno a ridosso del calcio d'inizio, mentre entrambe le formazioni completano la preparazione.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
Gol segnato (subito)
17/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RMA

RMA - Forma

ATM
S2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
Gol segnato (subito)
14/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Barcellona ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'unica sconfitta è arrivata il 20 ottobre in Champions League contro il PSG, con un 4-2 al Parc des Princes. Gli altri risultati sono una vittoria per 2-5 sul campo del Real Betis, un successo per 1-4 contro il Galatasaray, un 3-0 contro il Getafe e una vittoria per 1-3 in casa del Siviglia. In queste cinque partite, la squadra di Flick ha segnato 15 gol e ne ha subiti sette.

Anche il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendo soltanto 2-1 contro l'Atletico Madrid a fine settembre. Da allora, la squadra di Mourinho si è imposta con autorità: 4-1 contro l'RB Leipzig il 21 ottobre, 4-1 contro il Siviglia, 3-4 in trasferta contro la Roma in Champions League e 1-0 contro il Villarreal. In questo periodo, il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti quattro, vincendo le tre partite più recenti.

Precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioReal Madrid
4
0
1
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Supercoppa di Lega
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
Coppa del Rey
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 2-0 del Barcellona allo Spotify Camp Nou, in Liga, il 10 maggio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha vinto quattro volte e il Real Madrid una. Il club catalano ha ottenuto successi anche in Supercoppa, in Coppa del Re e in un altro incontro di Liga nel maggio 2025. L'unica vittoria del Real Madrid in questa serie è arrivata al Bernabeu nell'ottobre 2025, per 2-1 in Liga. Nei cinque confronti, il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti nove.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
S
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
S
V
D
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
S
V
6
SivigliaSivigliaSEV
94231416-214
S
D
S
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
S
S
D
S
S
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
D
V
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
S
D
S
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
S
D
S
S
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
D
D
S
S
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
S
V
V
S
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
S
D
D
D
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
V
S
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
S
V
S
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
S
D
S
S
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
S
D
S
S
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
V
S
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
S
V
S
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
S
D
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Liga, il Barcellona è attualmente primo, mentre il Real Madrid è terzo.

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