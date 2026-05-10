Barcellona-Real Madrid in chiaro e gratis? Il canale tv e dove vedere in diretta streaming il Clasico che può valere LaLiga

Un Clasico con un titolo in palio.
Barcellona e Real Madrid si sfidano nella 35esima giornata de LaLiga, con i blaugrana che diventeranno campioni di Spagna in caso di successo o pareggio.
Il Real proverà a evitare il trionfo degli storici rivali, sebbene chiaramente la situazione in casa madridista non sia la migliore fra infortuni e enormi tensioni interne.
Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro e gratis? Su quale canale tv?
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
BARCELLONA-REAL MADRID IN CHIARO E GRATIS?
Sì, il grande match de LaLiga sarà visibile gratuitamente: oltre che su DAZN, infatti, il Clasico sarà trasmesso gratuitamente sulle reti Mediaset, rientrando negli accordi fra le due emittenti riguardo la messa in onda di sei big match del campionato iberico.
DOVE VEDERE BARCELLONA-REAL MADRID: IL CANALE TV
Il canale di riferimento sarà Rete4, disponibile al numero 4 del digitale terrestre.
BARCELLONA-REAL IN DIRETTA STREAMING
Il match del Camp Nou sarà disponibile gratuitamente anche in streaming: appuntamento su Mediaset Infinity.