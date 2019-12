Barcellona-Real Madrid, il Clasico senza due big: out Hazard e Marcelo

Non solo Dembelè, nel grande match di dicembre tra Barcellona e Real Madrid non ci saranno neanche Hazard e Marcelo, entrambi infortunati.

In ripresa in Champions, in lotta per la . Il si sta pian piano facendo nuovamente valere. Ora, tra pochissimo, il Clasico in casa del , rinviato come noto a causa delle proteste popolari in Catalogna. Gara nuovamente in dubbio per i medesimi problemi, il che sarebeb una fortuna per Zidane.

Zidane dovrà infatti rinunciare sia ad Hazard che a Marcelo per la gara contro il Barcellona prevista il prossimo 18 dicembre: il belga ha subito una microfrattura e dovrebbe tornare a disposizione proprio in quel periodo, ma il Real Madrid non sembra intenzionato a rischiarlo. Incappando così in possibili stop ben maggiori.

Qualche speranza in più, seppur minima, per Marcelo: problema muscolare per il terzino brasiliano e stesso discorso di Hazard. Sarà a disposizione tra metà e fine dicembre, ma di certo non al meglio e a rischio di infortuni più gravi dovesse scendere in campo contro il Barcellona.

Al posto di Marcelo pronto Mendy, mentre in attacco il Real Madrid dovrebbe confermare Isco e Bale sugli esterni, con Benzema prima punta. Un attacco rinato con i vecchi indesiderati, pronto a prendersi la scena anche contro il Barcellona, così da mettere in difficoltà Zidane una volta che Hazard sarà tornato al 100%.

Non solo Hazard e Marcelo, ma anche Nacho, James Rodriguez, Asensio e Vazquez dovranno saltare il Clasico contro il Barcellona. Dall'altra parte invece non ci sarà spazio per Dembelè, infortunato e indisponibile per il big match d'alta classifica alla pari di Jordi Alba.

Entrambe a quota 31, capoliste della Liga, Barcellona e Real Madrid hanno la possibilità di allungare in maniera minima sulla rivale e dare un segnale all'avversaria in vista del 2020. Primo Clasico della stagione 2019/2020 in , si dia fuoco alle polveri.