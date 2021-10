Barcellona-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scocca l'ora del Clasico, Real Madrid contro Barcellona: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

BARCELLONA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Real Madrid

Barcellona-Real Madrid Data: 24 ottobre 2021

24 ottobre 2021 Orario: 16.15

16.15 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo aver perso Cristiano Ronaldo stavolta non ci sarà neanche Messi, ma il Clasico resta un appuntamento da non perdere per ogni appassionato di calcio: al 'Camp Nou' si sfidano Barcellona e Real Madrid in un match valido per la decima giornata della Liga.

Le due squadre, anche per problemi di natura economica, non attraversano certo il miglior periodo della loro gloriosa storia. In particolare il Barcellona che attualmente occupa addirittura il settimo posto con soli 15 punti raccolti in 8 partite.

Meglio sta facendo il Real Madrid, sulla cui panchina la scorsa estate è tornato Carlo Ancelotti, secondo con 17 punti a -3 dalla Real Sociedad ma con una partita da recuperare.

In caso di successo, quindi, i blaugrana scavalcherebbero i Blancos mentre una vittoria del Real farebbe sprofondare il Barcellona spalancando di fatto le porte alla crisi.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Barcellona-Real Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-REAL MADRID

Barcellona-Real Madrid si giocherà domenica 24 ottobre 2021 al 'Camp Nou'. Calcio d'inizio fissato alle 16.15.

Il match tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile in diretta su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi smart come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

La diretta streaming di Barcellona-Real Madrid sarà disponibile su dispositivi iOS e Android come smartphone e tablet attraverso l'applicazione di DAZN. In alternativa ci si potrà collegare da pc al sito ufficiale di DAZN ed accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Koeman deve ancora rinunciare ad Araujo, Pedri, Dembele e Braithwaite. In dubbio Jordi Alba, se non dovesse farcela toccherà a Mingueza con Dest dirottato sulla sinistra. In attacco possibile chance da titolare per Aguero insieme a Depay e Ansu Fati.

Tanti dubbi per Ancelotti che ha appena recuperato Carvajal ma difficilmente lo rischierà dall'inizio, torna sulla sinistra invece Mendy così come Kroos a centrocampo. Hazard non è al meglio, in attacco quindi spazio a Rodrygo con Benzema e Vinicius, entrambi in ottima forma.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, De Jong; Ansu Fati, Aguero, Depay.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.