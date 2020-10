Barcellona-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Barcellona e Real Madrid a confronto nel Clasico: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

BARCELLONA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 24 ottobre 2020

24 ottobre 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Non sono in testa alla classifica della , visto che entrambe dovranno recuperare almeno una gara, ma sono decise a prendersela al più presto: per Barcellona e Real Madrid è arrivato il momento che tutti i tifosi aspettano ogni anno, il Clasico.

Blaugrana reduci dal 5-1 rifilato al Ferencvaros in Champions, mentre i 'Blancos' hanno toppato all'esordio perdendo contro lo Donetsk all'Estadio Alfredo Di Stefano. Entrambe le squadre sono state battute nel turno precedente della Liga, rispettivamente dal e dal Cadice.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Barcellona-Real Madrid: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-REAL MADRID

Barcellona-Real Madrid, primo Clasico della stagione 2020/2021, si giocherà domenica 24 ottobre 2020 alle ore 16: appuntamento al Camp Nou di Barcellona per il big match.

La gara tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Barcellona-Real Madrid anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere a Barcellona-Real Madrid in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la diretta testuale di Barcellona-Real Madrid con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Rispetto al vittorioso match di Champions contro il Ferencvaros, Koeman dovrebbe affidarsi a Busquets e Griezmann: Pjanic e Trincao a far loro spazio. Jordi Alba verso il ritorno a sinistra, tra i pali giocherà ancora Neto in virtù dell'infortunio di Ter Stegen.

Zidane non rinuncerà nuovamente a Benzema, partito dalla panchina contro lo : Vinicius e Asensio a completare il tridente d'attacco. Nacho in ballottaggio con Mendy per il ruolo di terzino destro, Ramos alle prese con i guai fisici: qualora non dovesse recuperare, giocherebbe Militao.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Fati, Messi, Coutinho; Griezmann.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio.