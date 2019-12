Barcellona-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona sfida il Real Madrid nel recupero del Clasico dela 10ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Ernesto Valverde e il di Zinedine Zidane, primatiste a pari merito della , si sfidano nel recupero del Clasico, valido per la 10ª giornata del massimo campionato spagnolo. I catalani e i blancos si dividono il primato in classifica con 35 punti: cammino di 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per i blaugrana, di 10 successi, 5 pareggi e una sola sconfitta per le merengues.

La partita, inizialmente in programma per sabato 26 ottobre, era stata rinviata per le tensioni politiche in Catalogna dopo le sommosse e gli incidenti seguiti alla condanna di 9 indipendentisti catalani.

Sono 178 le sfide finora giocate nella Liga fra le due formazioni: il bilancio complessivo è di equilibrio assoluto, con 72 vittorie del Barcellona, 72 successi del Real Madrid e 34 pareggi. Considerando solo i match giocati in casa dei blaugrana (89), sono tuttavia questi ultimi a condurre con 50 successi, 20 affermazioni dei blancos e 19 pareggi.

Nelle ultime 11 sfide di Liga nella casa del Barcellona, le merengues hanno vinto solo 2 volte, riportando per il resto 6 sconfitte e 3 pareggi. L'ultimo colpo degli ospiti al Camp Nou risale al 2 aprile 2016, quando la squadra guidata sempre da Zidane rimontò i padroni di casa, passati in vantaggio con Piqué, grazie alle reti di Benzema e Cristiano Ronaldo.

Sia il Barcellona, sia il Real Madrid hanno ottenuto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate di campionato. Lionel Messi è il capocannoniere della squadra di Valverde e della Liga a pari merito con Karim Benzema, il giocatore più prolifico della squadra di Zidane, con 12 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-REAL MADRID

Barcellona-Real Madrid si disputerà la sera di mercoledì 18 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Alejandro Hernández Hernández, è previsto per le ore 20.00. Sarà il 179° Clasico nella storia del massimo campionato spagnolo.

Il Clasico Barcellona-Real Madrid sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Barcellona-Real Madrid sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, che sarà coadiuvato da Federico Balzaretti al commento tecnico.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire il Clasico Barcellona-Real Madrid in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Per tutti i tifosi e gli appassionati ci sarà anche la possibilità di seguire il Clasico Barcellona-Real Madrid su Goal, che vi offrirà tutti gli aggiornamenti sull'attesa sfida fra le due big di , dal prepartita con le formazioni ufficiali alla diretta live minuto per minuto del match.

Valverde avrà indisponibili soltanto Dembelé in attacco e Arthur a centrocampo, per il resto potrà disporre di tutti i suoi uomini migliori. In attacco il tridente vedrà dunque Messi e Griezmann ai lati del centravanti Luis Suarez. In mediana Busquets sarà il playmaker, con Rakitic e Frenkie De Jong mezzali. Consueto ballottaggio fra Semedo e Sergi Roberto per il ruolo di terzino destro, mentre a sinistra agirà Jordi Alba e al centro della difesa Lenglet sarà preferito a Umtiti come partner di Piqué. Fra i pali ci sarà il tedesco Ter Stegen.

In casa dei Blancos è lunga la lista degli assenti per infortunio: saranno infatti indisponibili per il Clasico Asensio, James Rodríguez, Hazard e Lucas Vazquez, oltre al terzino sinistro Marcelo. Zidane ha due grossi dubbi nell'undici titolare da schierare al Camp Nou. Il primo è a centrocampo, dove Casemiro potrebbe nuovamente sedersi in panchina a vantaggio del giovane emergente Valverde. Se giocherà il brasiliano, Modric e Kroos saranno le due mezzali, se la scelta ricadrà invece sullo spagnolo, quest'ultimo farà la mezzala sinistra, con Modric mezzala destra e Kroos in cabina di regia. Il secondo è nel tridente d'attacco, dove Bale e Rodrygo si contendono il posto di esterno offensivo di destra nel tridente con Benzema e Isco. Non ci saranno invece sorprese fra i pali, dove giocherà Courtois, e in difesa, con Carvajal e Mendy terzini e Varane e Sergio Ramos centrali.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suarez, Griezmann.



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.