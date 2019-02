Barcellona-Real Madrid col dubbio Messi fino all'ultimo: problema alla coscia destra

Messi in dubbio in vista del Clasico di Coppa del Re contro il Real Madrid in programma mercoledì: la Pulce ha un problema alla coscia destra.

Mercoledì sera andrà in scena al Camp Nou la semifinale di andata di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. Nei blaugrana il tecnico Valverde deve fare i conti con le condizioni fisiche tutt'altro che ottimali di Lionel Messi.

Il dolore alla coscia destra accusato nel corso del match contro il Valencia sembrava non essere nulla di grave, ma nella realtà la Pulce soffre ancora e per questo motivo la sua presenza nel Clasico continua ad essere in forte dubbio.

Una decisione definitiva verrà presa solamente nella giornata di martedì, quando verrà sottoposto ad ulteriori controlli. E' possibile che come accaduto in precedenza possa essere risparmiato per la gara di andata e successivamente rischiato in quella di ritorno, dove di solito la squadra catalana (così come accaduto contro il Siviglia) è costretta a rincorrere ed a rimontare.