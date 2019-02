Barcellona-Real Madrid: blaugrana con il nome cinese e spagnolo sulle maglie

Il Barcellona ha ottenuto l'autorizzazione dalla federazione spagnola ed ha indossato le maglie coi nomi spagnoli e cinesi insieme.

Stasera Barcellona e Real Madrid sono scese in campo al Camp Nou per l'andata della semifinale di Coppa del Re. Si tratta della prima delle tre sfide che questo mese vedranno di fronte catalani e merengues.

I blaugrana, per rendere omaggio ai loro tanti sostenitori cinesi, hanno preparato delle maglie ad hoc, sulle quali è stato inserito il nome del giocatore interessato sia in spagnolo che in cinese.

La RFEF, alla fine, ha concesso l'autorizzazione, che sembrava in un primo momento avesse negato per motivazioni di carattere regolamentare.

Un video pubblicato sul Twitter ufficiale del Barça poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre ha voluto sottolineare proprio questo particolare aspetto, facendo una panoramica all'interno dello spogliatoio di Messi e compagni.