Barcellona, Rakitic alla festa di Siviglia dopo il ko: ambiente blaugrana furioso

Ivan Rakitic è volato a Siviglia dopo il ko di Liverpool e una foto con il figlio del patron Del Nido ha fatto infuriare tifosi e dirigenza.

Un'altra pesante rimonta incassata dal in : il 4-0 maturato ad Anfield ha lasciato senza parole i tifosi blaugrana, che ora prendono di mira i protagonisti della grande disfatta.

Tra questi c'è anche Ivan Rakitic, che ha sfruttato i giorni liberi concessi da Valverde per volare nella sua . Un gesto assolutamente poco gradito dai sostenitori del Barcellona, che non hanno digerito una foto dello stesso centrocampista croato in compagnia di Josè Maria Del Nido junior, figlio del presidente del club andaluso.

Rakitic è tornato a Siviglia per partecipare alla Fiera della città, ma lo scatto con l'ex compagno di squadra è stato preso d'assalto dai tifosi, a tal punto che lo stesso Del Nido è stato poi costretto a rimuovere il post dal suo profilo Instagram.

Secondo l'emittente 'RAC1', anche la dirigenza blaugrana avrebbe mal digerito l'uscita del giocatore alla 'Feria de Abril' di Siviglia, un comportamento giudicato 'inammissibile' da alcuni consiglieri di amministrazione dopo un risultato sportivo del genere.

Una brutta pagina nel rapporto tra il Barcellona e Rakitic, in scadenza di contratto nel 2021 e corteggiato negli ultimi mesi anche dall' , che ora potrebbe sferrare l'assalto decisivo.