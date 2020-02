Barcellona, profilo hackerato: spunta la grafica del ritorno di Neymar

Nel tardo pomeriggio di sabato il profilo del Barcellona ha twittato alcuni strani messaggi tra cui una grafica con Neymar. Colpa di un hacker.

I tifosi del hanno sognato per qualche ora nel tardo pomeriggio di sabato, quando il profilo del club ha iniziato a twittare alcuni strani messaggi.

Tra questi il più curioso riguardava una grafica con il grande ex Neymar in maglia blaugrana, accompagnato da tre punti interrogativi. Un post che i più romantici hanno interpretato come il possibile annuncio del suo ritorno.

Las cuentas de Twitter del FC Barcelona han sido hackeadas, motivo por el que han aparecido mensajes ajenos a nuestro entidad, los cuales han sido denunciados y eliminados.

Las publicaciones se han hecho a través de una herramienta de terceros, destinada a la analítica de datos. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 15, 2020

I successivi messaggi però hanno chiarito come in realtà dietro a tutto ci fosse un gruppo chiamato 'OurMine' che aveva hackerato il profilo ufficiale del Barcellona.

Un'ora dopo, finalmente, la società blaugrana è riuscita a prendere nuovamente possesso del proprio account scusandosi con i followers per l'inconveniente e annunciando provvedimenti. Il ritorno di Neymar insomma, almeno per ora, resta solo un sogno.