Il Barcellona lascia la porta aperta a Neymar: "Faremo il possibile, vuole tornare"

Il Barcellona non ha ancora escluso un ritorno di Neymar dopo la lunga trattativa non chiusa in estate: "Faremo il possibile, lui vuole tornare".

Uno dei tormentoni dell'esate di calciomercato è pronto a riprendere quota prima a gennaio e poi l'estate prossima. Sì, perché Neymar a Parigi sembra non volerci più stare. E anche dal arrivano segnali continui di apertura.

All'emittente colombiana ‘Efe’ il direttore sportivo blaugrana Javier Bordas ha ribadito la volontà del club di fare tutto il possibile per riportare il brasiliano al Camp Nou, anche se il ritorno dovrà essere sostenibile a livello di spesa.

“Lui vorrebbe venire qui, noi faremo ciò che è possibile per farlo tornare. Dev’essere un ritorno economicamente sostenibile. Il suo caso è speciale: è andato a Parigi, non si è adattato, ha sbagliato ad andarci e lo ha ammesso lui stesso. Tutti nel calcio stanno cambiando molto, ma Neymar è Neymar. È un giocatore eccezionale e vuole venire al Barcellona".

Anche il padre e agente di Neymar ha confermato la volontà di tornare in blaugrana, ma la mancanza di una clausola per lasciare il ha ostacolato la trattativa, come ha spiegato alla ‘Edinburgh Sports Conference’.