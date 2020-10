Barcellona, poker di rinnovi: Piqué, Ter Stegen, De Jong e Lenglet

Il Barcellona, subito dopo la vittoria contro il Ferencvaros, ha annunciato quattro rinnovi della sua rosa: c'è anche Piqué.

Il vince la prima giornata di , nello stesso gruppo della , contro la cenerentola Ferencvaros. E per regalo annuncia ufficialmente quattro rinnovi nella sua rosa. Si tratta di Piqué, Ter Stegen, De Jong e Lenglet.

Il più importante per certi versi è quello di Gerard Piqué, visto che alla fine della scorsa stagione sembrava quasi come uno dei possibili partenti, pronto a farsi da parte per sua stessa ammissione. Ed invece ha firmato fino al 2024, con una clausola rescissoria da 500 milioni.

Anche Ter Stegen, sempre adocchiato da altre squadre, firma un importante rinnovo, stavolta fino al 2025. Il portiere tedesco, se seguirà il contratto, difenderà ancora per molto la porta della squadra catalana.

Infine i più giovani: De Jong e Lenglet firmano fino al 2026, allungando il proprio contratto e sposando i colori del Barcellona per altri sei anni.