Barcellona, Pique svela: "Jordi Alba senza patente, il padre lo porta all'allenamento"

Primi in campionato e primi nel girone di : la stagione del procede nel migliore dei modi, ma in occasione della sosta filtra un curioso aneddoto raccontato proprio da Gerard Pique, uno dei senatori dello spogliatoio.

Come riportato su 'Espn', il centrale spagnolo ha parlato del compagno di squadra Jordi Alba, che a quanto pare preferisce non prendere la patente di guida:

"Fathi? Penso che suo padre lo guidi. Un po' come il 30enne Alba, che non ha ancora la patente di guida e si fa accompagnare dal padre in allenamento. E dire che Alba non vuole nemmeno sostenere gli esami. Non ci ha nemmeno provato".