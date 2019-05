Barcellona, paura per Arthur: ladri in casa minacciano il fratello con un cacciavite al collo

Paura per il fratello di Arthur, centrocampista del Barcellona: ladri lo minacciano con un cacciavite al collo mentre si trovava a casa del fratello.

Grande spavento per il centrocampista del Arthur, impegnato ieri sera (è rimasto per tutti e 90 i minuti in panchina) nella semifinale di andata di contro il .

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Marca due malviventi incappucciati hanno fatto irruzione nella casa del giocatore brasiliano attraverso una delle finestre, minacciando con un cacciavite sul collo il fratello del brasiliano, che in quel momento si trovava nella sua casa e stava assistendo alla partita.

Per fortuna i due malviventi non hanno dato seguito alla minaccia con un'effettiva azione, ma hanno successivamente abbandonato la casa dopo aver rubato alcuni gioielli ed un rolex.