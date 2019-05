Barcellona, paradosso Murillo: perde col Valencia ma è comunque campione

Avendo già giocato col Valencia, anche l'ex interista Murillo è considerato campione. E dopo il match anche lui ha indossato la maglia celebrativa.

Se c'è un giocatore che attendeva la finale di Coppa del Re più degli altri, questi è Jeison Murillo. Il motivo? Facile: che a prevalere fosse il suo oppure il , l'ex difensore dell' la medaglia di campione se l'era già virtualmente infilata in tasca.

Il grande paradosso della finale andata in scena a , e conclusasi con un soprendente 2-1 a favore del Valencia, riguarda proprio Murillo. Il quale aveva già giocato in Coppa del Re con la maglia dei 'pipistrelli', prima di passare al Barcellona. E, in ogni caso, è ancora formalmente di proprietà del Valencia, essendosi trasferito in Catalogna a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

Ecco perché anche Murillo deve essere considerato a tutti gli effetti campione, pur avendo perso la finale (nella quale, peraltro, non si è seduto nemmeno in panchina. E in queste ore sta facendo il giro del web un'immagine ancor più paradossale: quella del colombiano che indossa la... maglia celebrativa del Valencia.

En la camiseta de celebración del Valencia sale Jeison Murillo, que formaba parte del equipo al que le han ganado la final de la Copa. pic.twitter.com/fvBjf3L9i1 — Àłex (@KingArthurFCB) 26 maggio 2019

Domenech, Ruben Vezo, Roncaglia... Murillo. Inizia così la lista dei nomi di coloro che hanno partecipato alla campagna vincente del Valencia in Coppa del Re. Nessuna presa in giro nei confronti dell'ex nerazzurro: semplicemente, così vuole il regolamento.

Il legame tra il Valencia e Murillo, inoltre, pare destinato a rafforzarsi al termine della stagione: difficile che il Barcellona sborsi 25 milioni di euro per un calciatore che, fin qui, ha collezionato appena 4 presenze totali (due in , altrettante in Coppa del Re). Il colombiano, in sostanza, dovrebbe tornare ben presto alla corte di Marcelino. Da campione.