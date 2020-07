Barcellona-Osasuna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona ospita l'Osasuna nel penultimo turno di Liga: dalle notizie sulle formazioni alle indicazioni su come vedere la gara in tv e streaming.

BARCELLONA-OSASUNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Osasuna

-Osasuna Data: 16 luglio 2020

16 luglio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il Barcellona non molla e continua a sperare nella vittoria della : il successo di misura ottenuto a Valladolid consente ai blaugrana di tenere il passo del , lontano comunque quattro punti a sole due giornate dal termine e reduce dalla vittoria di Granada.

Blaugrana di scena al 'Camp Nou' contro l'Osasuna, formazione ostica che da tempo ha già raggiunto la salvezza e ora sogna l'approdo in per concludere al meglio una stagione da ricordare.

Che l'impegno non sia dei più semplici per Messi e compagni lo si intuisce dal risultato dell'andata: a Pamplona finì 2-2, frutto delle reti di Ansu Fati e Arthur e della doppietta di Torres Morales che, con un rigore al minuto 81, raggiunse il prezioso pari.

Altre squadre

Le tre vittorie consecutive certificano l'ottimo momento vissuto dal Barcellona che non perde dallo scorso 1 marzo, quando fu il Real Madrid ad esultare nello scontro diretto disputato al 'Santiago Bernabeu'.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente su Barcellona-Osasuna: dalle info sulle formazioni delle due squadre alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-OSASUNA

Barcellona-Osasuna si giocherà giovedì 16 luglio 2020 allo stadio 'Camp Nou' di Barcellona. Fischio d'inizio fissato per le ore 21. La gara si disputerà senza la presenza dei tifosi sugli spalti in osservanza alle norme atte a contrastare l'emergenza Coronavirus.

Il match tra Barcellona e Osasuna sarà visibile in esclusiva su DAZN: attraverso una smart tv si potrà assistere alla partita sull'applicazione dedicata; in alternativa si potrà collegare il televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ai supporti Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La visione di Barcellona-Osasuna sarà possibile anche in collegandosi con il proprio pc al sito ufficiale di DAZN oppure scaricando l'applicazione su dispositivi come smartphone e tablet.

Setien senza l'infortunato Griezmann, vittima di una lesione al quadricipite della gamba destra: la speranza è di riaverlo a disposizione per il ritorno degli ottavi di contro il . Suarez pronto a tornare titolare in attacco in coppia con Messi. Conferma per Vidal in mediana accanto a Busquets, Piqué e Lenglet a formare la coppia dei centrali difensivi davanti alla porta difesa da Ter Stegen.

L'articolo prosegue qui sotto

Ospiti con il tandem offensivo composto da Gallego e Lopez, il capitano Oier faro del centrocampo assieme a Brasanac. Torres e Perez gli esterni, l'ex e Roncaglia agirà nel ruolo di terzino destro.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Semedo, Vidal, Busquets, Riqui Puig; Messi, Suarez.

OSASUNA (4-4-2): Herrera; Roncaglia, Hernandez, Garcia, Estupiñán; Torres, Brasanac, Oier, Perez; Gallego, Lopez.