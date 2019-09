Barcellona, obbligatorio vendere: 172 milioni per far quadrare i conti

Barcellona obbligato a vendere per 172 milioni: di questi, 60 sono già stati coperti con le vendite di Malcolm, Coutinho e Cucurella.

La salute economica del è indiscutibilmente ottima, come confermano le ingenti spese di quest'estate, dove i blaugrana hanno acquistato Antoine Griezmann per la cifra record di 120 milioni e Frankie De Jong per altri 75.

Eppure il club blaugrana, che prevede entrate per 1.047 milioni di euro nel corso di questa stagione e appare una perfetta macchina da soldi, deve vendere per 172 milioni di euro per poter far quadrare i conti, secondo quanto appreso da Goal.

I catalani hanno in parte coperto la cifra con le vendite di Malcolm, partito alla volta dello , Coutinho, sbarcato in Baviera, e Cucurella, giovane canterano acquistato dal . Resteranno da trovare i 100 milioni restanti, con i club avversari che avranno un vantaggio in più per trattare i calciatori del Barça conoscendo le necessità del club.

Attenzione anche al tetto salariale: rispetto alla stagione 2017/2018, il Barcellona ha subìto un ribasso di 32 milioni, contando gli stipendi e le ammortizzazioni. Un dato che si cercherà di diminuire in questa stagione.