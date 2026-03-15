Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Champions League
team-logoBarcellona
Spotify Camp Nou
team-logoNewcastle United
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Michael Di Chiaro

Barcellona-Newcastle: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona contro Newcastle nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 mettono a confronto Barcellona e Newcastle.

La gara d'andata si è conclusa con il risultato di 1-1: al St. James' Park è successo tutto nel finale con i Magpies che hanno sbloccato la partita grazie a Gordon a quattro minuti dal novantesimo. Al sesto minuto di recupero, però, i blaugrana si sono guadagnati un calcio di rigore a causa dell'intervento falloso di Thiaw su Dani Olmo: dal dischetto è toccato a Yamal realizzare il definitivo 1-1.

Champions League
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

Si deciderà, dunque, tutto al Campo Nou, con la qualificazione ancora apertissima e aperta, a questo punto, a qualsiasi tipo di scenario.

Tutte le informazioni su Barcellona-Newcastle: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Come guardare Barcellona-Newcastle in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Barcellona-Newcastle sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 203) e Sky Sport (254).

Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Match disponibile anche su NOW tramite l'acquisto del pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Barcellona-Newcastle con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Barcellona-Newcastle: a che ora inizia

crest
Champions League - Fase finali
Spotify Camp Nou

Barcellona-Newcastle si gioca mercoledì 18 marzo 2026 al Camp Nou di Barcellona: calcio d'inizio fissato alle ore 18.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Newcastle United

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Howe

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Barcellona-Newcastle

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes. All. Howe.

Forma di Barcellona e Newcastle

Precedenti Barcellona-Newcastle

BAR

Ultime 4 partite

NEW

3

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

8

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
3/4

Classifica di Barcellona-Newcastle

Pubblicità
0