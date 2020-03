Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse, adesso è ufficiale

La partita di Champions League del 18 marzo si giocherà a porte chiuse. E' stato deciso così dopo la riunione di martedì alle ore 9.

Dopo la riunione nel Dipartimento di Salute alla presenza dell’amministratore delegato del club Carscar Grau, degli ufficiali medici della Generalitat e del Segretario Generale dello Sport, si è deciso che la partita di tra e si giocherà a porte chiuse.

Così quindi come - in programma stasera, anche la sfida tra Napoli e Barcellona del Campo Nou, come era prevedibile, si svolgerà a porte chiuse, con grande rammarico del club catalano.

Il Barcellona ha infatti provato fino all'ultimo ad aprire lo stadio ai soli abbonati, ma con l'attuale situazione era una ipotesi pressoché impossibile da percorrere.

Il Napoli, quindi, dopo il pareggio per uno a uno nella gara d'andata degli ottavi di Champions, si giocherà l'accesso ai quarti di finale contro un Barcellona senza pubblico al Camp Nou.