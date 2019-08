Barcellona-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Napoli atteso dalla prima delle due amichevoli di prestigio negli Stati Uniti col Barcellona: le formazioni e dove vedere la gara in tv e straming.

Doppia amichevole da favola per il , che conclude il proprio ciclo di test internazionali affrontando per due volte nel giro di tre giorni il : teatro degli intriganti confronti gli , dove gli uomini di Ancelotti se la vedranno coi catalani.

Morale alto in casa azzurra, complici le vittorie convincenti ottenute nelle uscite contro il in (3-0) e il al Velodrome grazie ad un goal di Mertens: adesso, gli ultimi due esami in vista dell'avvio del campionato. In precedenza, durante la preparazione a Dimaro, erano arrivati un ko col (1-2), il 5-0 al Feralpisalò e il 3-3 con la .

A misurare forma e maturità del Napoli, come detto, sarà il Barcellona: i blaugrana, dopo aver perso 2-1 col nell'International Champions Cup, hanno inanellato due successi contro il Vissel Kobe (2-0) e l' per 2-1 (aggiudicandosi il trofeo Gamper).

Tutto su Barcellona-Napoli: dalle formazioni, a dove vedere il match in e .

BARCELLONA-NAPOLI: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Barcellona-Napoli DATA 8 agosto 2019, ore 1:30 DOVE Hard Rock Stadium, Miami ( ) TV Sky STREAMING -

ORARIO BARCELLONA-NAPOLI

Barcellona-Napoli si gioca giovedì 8 agosto 2019 a Miami, all'Hard Rock Stadium, negli USA: fischio d'inizio in programma all'1:30 ora italiana, ossia le 19:30 locali. Napoli-Barcellona, invece, si disputerà sabato 10 agosto alle 23:00 italiane.

DOVE VEDERE BARCELLONA-NAPOLI IN TV

L'amichevole tra Barcellona e Napoli andrà in onda in diretta tv su Sky in Pay per View, al costo di 10 euro: per potersi godere l'appuntamento, occorrerà andare su Prima Fila e seguire le istruzioni che appariranno sul proprio televisore dopo aver selezionato il match da acquistare.

BARCELLONA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Essendo un evento in Pay per View, la gara tra il Barcellona e il Napoli non sarà visibile in streaming: sull'app di SkyGo, infatti, non sono disponibili i canali Sky a pagamento.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-NAPOLI

Nel Napoli ancora titolare Milik nei panni di centravanti, supportato dal trio Callejon-Mertens-Insigne; mediana di qualità con Fabian e Zielinski, a protezione di Meret linea a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Ghoulam.

Barcellona senza l'infortunato Messi ma guidati da Suarez e Griezmann, a centrocampo spazio al neo acquisto dall' Frenkie De Jong insieme a Busquets e Rakitic; Ter-Stegen in porta, davanti a lui Semedo, Piquè, Umtiti e Jordi Alba.

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Semedo, Piquè, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Dembelè, Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.