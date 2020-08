Barcellona-Napoli dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona sfida il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARCELLONA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 luglio 2020

Orario: 21.00

Canale: Canale 5, Sky

Streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

Il Napoli di Gennaro Gattuso insegue il sogno della qualificazione ai quarti di finale di affrontando in trasferta il Barcellona di Quique Setién nel ritorno degli ottavi di finale del torneo.

La partita di andata al San Paolo si era chiusa con il punteggio di 1-1, con la rete di Griezmann che aveva smorzato in gola l'urlo dei tifosi partenopei dopo il vantaggio iniziale firmato da Mertens. La formazione che avrà la meglio sfiderà poi nei quarti la vincente del confronto fra Chelsea e Bayern Monaco.

I catalani hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta del torneo vincendo il Gruppo F con 14 punti, 4 in più del , i partenopei invece si sono qualificati grazie alla 2ª posizione conquistata nel Gruppo E con 12 punti, uno in meno del , vincitore del raggruppamento.

Fra i blaugrana l'uruguayano Luis Suarez è attualmente il miglior realizzatore nella competizione con 3 reti, mentre a quota 6 troviamo il belga Dries Mertens, bomber partenopeo nel massimo torneo continentale.

In casa il Barcellona è imbattuto in Europa da ben 35 gare, con una serie positiva fatta di 31 vittorie e 4 pareggi che dura dal settembre 2013 e che rappresenta un primato nel torneo. Contro le squadre italiane, i blaugrana hanno un bilancio nelle sfide a eliminazione diretta di 8 qualificazioni e 5 eliminazioni e nelle ultime 2 occasioni è uscito proprio ai quarti di finale: con la nel 2016/17 e con la nel 2017/18.

I catalani, su 15 presenze agli ottavi di finale dal 2004/05, hanno ottenuto 13 passaggi del turno su 15 e non sono mai stati eliminati agli ottavi giocando il ritorno in casa. I campani, invece, hanno un bilancio di 2 vittorie e 5 sconfitte su 7 gare in trasferta contro squadre spagnole, e in particolare hanno perso gli ultimi 3 confronti lontani dal San Paolo.

C'è inoltre un dato statistico preoccupante per gli uomini di Gattuso: i partenopei sono stati sempre eliminati nei 5 doppi confronti in competizioni UEFA in cui hanno pareggiato la gara di andata al San Paolo. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-NAPOLI

Barcellona-Napoli si disputerà la sera di sabato 8 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il confronto, che sarà il 2° fra le due squadre in competizioni UEFA, inizierà alle ore 21.00.

La sfida Barcellona-Napoli potrà essere vista in diretta tv in chiaro su Canale 5, con la telecronaca curata da Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta da Sky e andrà in onda anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In questo caso la telecronaca sarà affidata a Daniele Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani.

Chi lo preferisse potrà seguire Barcellona-Napoli in diretta , e anche in questo caso avrà a disposizione diverse opzioni. In chiaro la partita sarà trasmessa sulla piattaforma Mediaset Play, mentre gli abbonati Sky potranno vederla attraverso Sky Go. In entrambi i casi il match sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricano le relative app, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Una terza possibilità è infine costituita da Now Tv: a chi acquistasse uno dei pacchetti proposti il servizio di streaming live e on demand di Sky offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite della Champions League.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite Goal avrete anche la possibilità di seguire Barcellona-Napoli in diretta testuale. Collegandovi con il sito, fin dalle ore che precedono la partita, vi accompagneremo al fischio d'inizio dandovi tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Quindi vivremo con voi la gara, con gli aggiornamenti Live minuto per minuto fino al fischio finale.

Quique Setién, che non potrà disporre degli squalificati Vidal e Busquets, sembrerebbe già aver definito a grandi linee l'undici di partenza da opporre al Napoli. Nel tridente d'attacco, accanto a Messi e Suarez, si rivedrà il francese Griezmann, recuperato dall'infortunio. In mediana l'unico dubbio è sulle posizioni di De Jong e Rakitic: l'olandese dovrebbe agire da playmaker, con il croato mezzala sinistra, ma non è da escludere che i ruoli siano invertiti, mentre Sergi Roberto completerà il reparto agendo da mezzala destra. Tutto definito infine nel reparto arretrato, con Ter Stegen in porta, e davanti a lui Piqué e Lenglet centrali difensivi, e Semedo e Jordi Alba esterni bassi.

Gattuso dovrebbe preferire fra i pali Ospina a Meret, mentre in difesa Maksimovic potrebbe spuntarla su Manolas per il ruolo di centrale accanto a Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui si candidano come terzini titolari. Novità a centrocampo, dove Lobotka è in vantaggio su Demme per il ruolo di regista, con Fabian Ruiz e Zielinski come mezzali ai lati dello slovacco. È corsa contra il tempo invece per il tentativo di recuperare Insigne dopo i problemi muscolari riportati nell'ultimo turno di campionato contro la : se non dovesse farcela, accanto a Callejón e Mertens è pronto Lozano.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejón, Mertens, Lozano.