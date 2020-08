Barcellona-Napoli, cosa succede se finisce 1-1? Supplementari o rigori? Il regolamento

Napoli di scena a Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League: cosa succede se al 90' il risultato è sull'1-1?

Il destino del in passa da , sede del ritorno degli ottavi di finale contro Messi e compagni.

All'andata al 'San Paolo' finì 1-1: alla magia di Mertens rispose Griezmann, rinviando il verdetto della qualificazione al secondo atto poi riprogrammato a causa del sopraggiungere dell'emergenza Coronavirus.

A Napoli in molti si saranno posti il seguente quesito: cosa succede se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato è di 1-1 proprio come all'andata? Dubbio più che lecito, in virtù di quanto accaduto in occasione della finale di Coppa che ha visto protagonisti gli azzurri.

Altre squadre

Il match contro la si è concluso ai calci di rigore (favorevoli ai partenopei) senza passare dai tempi supplementari: un modo per evitare ai giocatori in campo una fatica che, alla lunga, sarebbe potuta risultare decisiva in negativo nelle gare ravvicinate disputate in campionato. Andiamo a scoprire cosa dice il regolamento UEFA.

BARCELLONA-NAPOLI, SUPPLEMENTARI O RIGORI SE FINISCE 1-1? IL REGOLAMENTO

In Europa la situazione è diversa: nessuna abolizione per i tempi supplementari che si renderebbero necessari in caso di 1-1 dopo il 90' al 'Camp Nou', con i calci di rigore che verrebbero battuti solo qualora la parità dovesse persistere.

L'articolo prosegue qui sotto

La stessa UEFA lo ha precisato con questo comunicato emerso dopo il Comitato Esecutivo di giugno.

"Tutte le partite dei quarti di finale e delle semifinali andranno ai supplementari e ai rigori in caso di pareggio al fischio finale. Stesso regolamento anche per le partite di altre competizioni per cui sono state prese le medesime decisioni".

Niente supplementari ed eventualmente rigori con un risultato che non sia l'1-1: solo così la partita si esaurirebbe al termine dei due tempi regolamentari.

Durante i supplementari gli allenatori potranno effettuare un cambio aggiuntivo rispetto ai cinque a disposizione in precedenza.