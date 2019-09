Barcellona, Messi torna dall'infortunio: convocato per il debutto in Champions League

Messi è stato convocato per il debutto del Barcellona in Champions League contro il Borussia Dortmund: per l'argentino sarebbe l'esordio stagionale.

Il è pronto a riaccogliere Lionel Messi. L'argentino potrebbe infatti fare il suo debutto stagionale domani sera in contro il .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il dieci catalano ha ricevuto l'ok da parte dello staff medico del Barcellona per unirsi ai compagni e per questo motivo Ernesto Valverde lo ha inserito nella lista dei convocati per la delicata trasferta in .

❗ [ÚLTIMA HORA] Leo #Messi y Neto reciben el alta médica para el debut en la @LigadeCampeones 😀👏 pic.twitter.com/09oXzRfank — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 16, 2019

Al Signal Iduna Park Messi potrebbe dunque mettere piede in campo per la prima volta in questa stagione, dopo essere stato costretto a saltare le prime quattro giornate di a causa di un infortunio al piede.

Completati due allenamenti con il gruppo, Messi si sente infatti pronto per dare ufficialmente inizio alla propria annata. Valverde potrebbe dunque utilizzarlo a gara in corso, permettendogli di iniziare a mettere minuti nelle gambe.

Oltre alla 'Pulga', anche Neto ha ricevuto il consenso da parte dei medici del Barcellona per unirsi al club nella prima gara di Champions League.