Barcellona, Messi svela: "Ho chiesto la maglia solo a Zidane"

Lionel Messi svela le sue abitudini a fine partita, ricordando la sua ammirazione per Zinedine Zidane: "Non faccio mai una simile richiesta".

Da anni ormai divide lo scettro di migliore giocatore del mondo con Cristiano Ronaldo, ma Lionel Messi non ha mai nascosto la sua ammirazione per i campioni del passato. La 'pulce' del ha ricordato l'unica volta in cui si fece avanti per chiedere la maglia a un avversario.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato ai microfoni di 'TyC', il numero 10 argentino ha spiegato il suo modo di fare al termine dei novanta minuti:

"Non chiedo di cambiarla a fine partita ad altri giocatori, ma una volta ho chiesto una maglietta a Zidane. In generale, se un argentino gioca con una squadra avversaria, la cambio con lui. Ma se nessuno me la chiede, non faccio a nessuno una simile richiesta".

Un giovanissimo Messi chiedeva la maglia a un'altra leggenda del calcio europeo: da quella volta il fuoriclasse argentino non ha più avanzato una tale richiesta sui campi di gioco.