Barcellona, Messi saluta Suarez: "Non meritavi di essere cacciato così"

Presente ieri alla sua conferenza stampa d'addio, Lionel Messi ha voluto salutare Luis Suarez anche su Instagra, con un post pubblico. I due sono grandi amici e per la Pulce sarà strano non vedere più il pistolero al centro dell'attacco blaugrana.

"Avevo già cominciato ad immaginarlo ma oggi sono entrato nello spogliatoio e mi sono reso conto davvero. Sarà così difficile non continuare a condividere ogni giorno con te sia sui campo che fuori. Mi mancherai così tanto. Abbiamo passato tanti anni insieme, tanti amici, tanti pranzi e tante cene. Tante cose che non dimenticheremo mai, tutto il tempo che abbiamo passato insieme. Sarà strano vederti con un'altra maglia e molto di più incontrarti in campo. Ti meritavi un addio alla tua altezza: uno dei giocatori più importanti nella storia del club. Un giocatore che ha realizzato grandi cose per la squadra e anche a livello individuale. E non di essere cacciato come hanno fatto. Ma la verità è che non mi sorprende più nulla ormai".