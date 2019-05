Barcellona, Messi riceve la 'Creu de Sant Jordi': solo Cruijff come lui da calciatore

Premiato per meriti sportivi e civili, Messi ha ricevuto la 'Creu de Sant Jordi': solo Johan Cruijff l'aveva ottenuta prima di lui da calciatore.

Ennesimo premio per Lionel Messi, questa volta però fuori da un campo di calcio. La stella argentina questa serà ha infatti ricevuto la 'Creu de Sant Jordi', prestigioso riconoscimento rilasciato dalla Generalitat de Catalunya.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Creata per premiare "coloro che hanno servito la Catalogna con merito, difendendone l'identità sia sul piano civico che culturale", questa onorificenza in passato era stata conferita solamente a un altro calciatore nel 2006, ovvero a Johan Cruijff, anche lui leggenda del .

Scelto per "la sua favolosa carriera sportiva, nella quale è stato riconosciuto come il più grande calciatore di tutti i tempi, incarnando i valori del Barcellona con umiltà, educazione, creatività e rispetto del lavoro di squadra", Lionel Messi è stato premiato anche per il suo impegno sociale.

👍 Leo Messi recibe la Creu de Sant Jordi 2019, una de las máximas distinciones que otorga la Generalitat de Catalunya pic.twitter.com/rXrgUSwWBX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2019

L'attaccante argentino ha infatti creato una fondazione a suo nome che negli anni ha lavorato per aiutare giovani e bambini, collaborando con diversi centri medici della Catalogna e contibuendo alla costruzione del Sant Joan de Déu Pediatrico Cancro Center.

Un doppio merito, sportivo e civile, che ha così permesso a Messi di aggiungere alla sua già ricchissima bacheca un altro riconoscimento. Indiscusso protagonista della serata di premiazione, l'argentino è stato accompagnato da una folta delegazione del Barcellona, guidata dal presidente Josep Maria Bartomeu.