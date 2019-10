Messi tuona: "Non voglio un contratto a vita col Barça. Neymar? Qualcuno non lo voleva"

Lionel Messi ha parlato del suo presente e del suo futuro a Barcellona, ricordando anche le sfide con Cristiano Ronaldo: "Era bello quando era qui".

Lionel Messi si è ripreso e il Barcellona. Dopo le difficoltà di inizio stagione causa infortuni, l'argentino ha ricominciato da dove aveva lasciato: assist contro l' , goal al .

Il numero 10 blaugrana ha però ancora tanto da dare, non solo in questa stagione ma anche nei prossimi anni. Ai microfoni della radio 'Metro 95.1' ha confermato le sue intenzioni di rimanere al Barcellona. Anche se non vorrà firmare un contratto a vita con il club.

“Ne abbiamo parlato un po’ di tempo fa, come è stato per Iniesta o per altri. Non voglio un contratto a vita perché non so come starò. Non voglio rimanere se non sto bene. Voglio competere finché mi sento bene, poi ovviamente rimarrei qui per tutta la carriera”.

Per ora però Messi sta ancora decisamente bene, dopo aver dimenticato l'infortunio. E illumina la . Non è più in e a Barcellona Neymar, partito per Parigi. L'argentino è tornato sulla trattativa del possibile ritorno del brasiliano al Camp Nou, intavolata con poco successo quest'estate.

“È difficile, primo perché è difficile che vada via da Parigi, secondo per come ha lasciato il club. Ci sono soci e persone nel club che non vogliono torni. Dal lato sportivo, Ney è uno dei migliori al mondo, ma è comprensibile tutta l’altra parte”.

Lontano dalla Liga è anche Cristiano Ronaldo, di cui Messi ha parlato ricordando la grande rivalità che ha dato ancora più colore alle sfide tra Barcellona e .