Barcellona, Messi non rientra contro il Valencia: anche il Dortmund a rischio

Lionel Messi non giocherà contro il Valencia: il 10 del Barcellona posticipa ancora il rientro. E ora rischia di saltare anche la sfida al Dortmund.

Dall'inizio della stagione Lionel Messi non ha preso parte a nessuna partita ufficiale a causa di un infortunio rimediato a inizio agosto. E il rientro sembra ancora incerto.

Secondo 'Sport' il fuoriclasse argentino non sarà in campo nemmeno nella sfida del Camp Nou contro il , in programma sabato 14 settembre. Doveva essere il match del ritorno, dopo aver saltato le gare con Betis e Osasuna.

La tabella di marcia del recupero dall'infortunio al soleo sembra invece essere cambiata ancora. Messi continua ad allenarsi da solo, non è ancora rientrato in gruppo, dopo aver preso parte a una sessione ancora nei primi giorni di agosto.

A rischio a questo punto c'è anche la sua presenza nella sfida contro il in Champions League, che si giocherà martedì 17 in .

Valverde e lo staff del hanno le idee chiare e hanno deciso di non prendere rischi con nessun giocatore, men che meno con Messi: il rientro avverà quando il recupero sarà completato. Anche se la data, ad ora, è ancora molto incerta.