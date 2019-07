Barcellona, Malcom verso il Borussia Dortmund: affare da 42 milioni di euro

Barcellona e Borussia Dortmund sono in trattativa avanzata per l'attaccante brasiliano Malcom: ai blaugrana dovrebbero andare 42 milioni di euro.

Il continua ad essere molto attivo sul calciomercato sia in entrata, sia in uscita. Candidato a lasciare la Catalogna è l'attaccante brasiliano Malcom, che dopo esser stato prelevato lo scorso anno dal per 41 milioni di euro, ha collezionato appena 22 presenze e 4 goal in tutte le competizioni nella stagione 2018/2019.

La punta non ha convinto ed è stato inserito dal club blaugrana nella lista dei cedibili, nonostante una clausola rescissoria da 180 milioni di euro. A Malcom si sono interessati anche diversi club italiani: dalla al , passando per e .

Ma con ogni probabilità l'attaccante non approderà in ma in : per lui si è fatto avanti concretamente infatti il , e la trattativa fra i gialloneri e il Barcellona, secondo quanto appreso da Goal, è in fase avanzata.

Malcom dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo nel club tedesco, ma quest'ultimo non pagherebbe l'importo molto elevato della clausola rescissoria: i catalani infatti si accontenterebbero di 42 milioni di euro, vale a dire di un milione in più rispetto all'investimento fatto nella passata stagione. A favorire l'operazione i rapporti molto buoni fra le due società, come testimonia l'affare Paco Alcacer concluso nell'estate 2018.