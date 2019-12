Barcellona-Maiorca dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona sfida il Maiorca nella 16ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde prova a rispondere al , vittorioso nel lunch match del sabato contro l' , per mantenere il passo dei rivali in vetta alla classifica, e sfida il Maiorca nella 16ª giornata del massimo campionato spagnolo. I catalani hanno 31 punti, frutto di 10 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, e devono recuperare il Clasico co le merengues, mentre gli isolani si trovano al quartultimo posto con 14 punti e un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte.

I blaugrana conducono nei 56 precedenti nella con 33 vittorie, 13 affermazioni maiorchine e 10 pareggi e hanno vinto le ultime 5 sfide contro i rossoneri nella Liga, mantenendo la propria porta inviolata in 4 di questi.

Assieme al Leganés il Maiorca è l'unica squadra della Liga a non aver mai segnato nel secondo tempo. Se Abdón Prats dovesse scendere in campo, collezionerebbe la sua 100ª presenza con la maglia del Maiorca in tutte le competizioni.

Il furiclasse argentino Lionel Messi, che ha appena vinto il Pallone d'Oro, è il miglior marcatore dei blaugrana con 9 goal segnati, mentre Lago Júnior è il giocatore più prolifico dei maiorchini con 4 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Maiorca: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-MAIORCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Maiorca

Barcellona-Maiorca Data: 7 dicembre 2019

7 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-MAIORCA

Barcellona-Maiorca si giocherà la sera di sabato 7 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor José Luís Munuera Montero, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 57° confronto fra le due squadre nella Liga.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Barcellona-Maiorca, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Borghi.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere Barcellona-Maiorca in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Infermeria piuttosto piena per Valverde, che avrà indisponibili per infortunio Jordi Alba e Semedo in difesa, Arthur a centrocampo e Dembelé e Ansu Fati in attacco. Il tridente offensivo sarà composto dai tre tenori Messi, Suárez e Griezmann. A centrocampo Busquets agirà da playmaker, con De Jong e Rakitic mezzali. Dietro, davanti a Ter Stegen, Sergi Roberto e Junior Firpo saranno i due terzini, mentre Lenglet farà coppia in mezzo con Piqué.

Modulo speculare anche per Moreno, che in attacco proporrà l'ex attaccante di Reggina e Ante Budimir come centravanti e Dani Rodríguez e Kubo come esterni offensivi. A centrocampo il ghanese Idrissou Baba sarà il playmaker, mentre Feba e Salva Sevilla agiranno da mezzali ai lati. Fra i pali Manolo Reina, mentre la linea difensiva a quattro vedrà Sastre e Fran Gámez esterni bassi e Valjent e Raíllo a comporre la coppia dei centrali difensivi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F. De Jong, Busquets, Rakitic; Messi, L. Suárez, Griezmann.

MAIORCA (4-3-3): Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Feba, Idrissou Baba, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Budimir, Kubo.