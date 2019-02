Barcellona, maglia inedita per De Jong: "La Nike vuole che scriva Frenkie"

Frenkie De Jong non vede l'ora che arrivi l'estate per indossare la maglia del Barcellona: "Non lascerò mai il club, come ha fatto Messi".

Barcellona e Paris Saint-Germain se lo sono contesi a lungo, con i parigini che sembravano aver affondato il colpo decisivo per portarlo all'ombra della Tour Eiffel. A convincere Frenkie De Jong e l'Ajax alla fine sono stati invece in blaugrana, con il giocatore che ha già firmato il pre-contratto che lo legherà ai catalani per ler prossime cinque stagioni.

Un affare da 75 milioni di euro, con il Barcellona entusiasta per essersi assicurato uno dei migliori giovani talenti in circolazione, dimostrando come anche dopo il passaggio in Francia di Neymar il suo appeal sia ancora superiore a quello esercitato dal Paris Saint-Germain.

Pronto a concludere nel migliore dei modi la sua avventura all'Ajax prima di raggiungere il nuovo club in estate, De Jong si è concesso in un'intervista per 'Het Kontakt', nella quale ha toccato alcuni temi legati al proprio futuro.

"Il Paris Saint-Germain era una buona opzione ma il Barcellona è sempre stato un sogno per me. Sono felice di aver firmato un contratto per i prossimi cinque anni e se ce ne sarà la possibilità non lascerò mai il club. Come ha fatto Messi".

Una promessa importante nei confronti dei blaugrana, con il giovane olandese che ha poi anticipato le possibili novità che potrebbero comparire sulla sua maglia al Barcellona.

"A luglio firmerò il contratto ufficiale e sarò presentato ai tifosi e alla stampa. Sarebbe bello vestire la numero 21, dato che è il mio numero ma per saperlo dovrò aspettare. C'è poi l'idea di mettere il nome Frenkie sul retro della mia maglietta. La Nike lo preferirebbe per motivi di merchandising, però non sono sicuro se anche io lo voglio".

Una maglia inedita dunque quella che De Jong potrebbe ritrovarsi a indossare nel club catalano qualora il Barcellona dovesse decidere di imporre al giocatore la linea dettata dal noto marchio sportivo americano.