Barcellona-Liverpool, Milner rivela: "Messi mi ha chiamato asino"

Mancano ormai pochi giorni alla finale di contro il , ma a c'è ancora chi pensa alla storica semifinale contro il .

In particolare James Milner, intervistato dal 'Mail', ha svelato un retroscena sull'intervallo della gara d'andata giocata al 'Camp Nou'.

"Messi non era felice. Mi diceva molte cose in spagnolo e mi ha chiamato anche 'burro', si traduce come asino ma penso sia usato anche come termine per definire chi tira calci".