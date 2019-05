Barcellona, l'incubo rimonta in Champions League si ripresenta: dopo la Roma anche il Liverpool

Lo scorso anno la Roma da 4-1 a 3-0, quest'anno il Liverpool da 3-0 a 4-0. Per il Barcellona le rimonte in Champions League sono un incubo.

Tutto è cominciato nel marzo 2017, quando Sergi Roberto completava la rimonta più ampia nella storia della Champions League. Da 4-0 a 6-1, contro il . Il aveva scritto una pagina di storia, ma non avrebbe mai immaginato che da lì le rimonte sarebbero diventate una chimera.

I catalani per la seconda volta consecutiva abbandonano la nella maniera più brusca possibile, subendo un ribaltone clamoroso al ritorno in trasferta dopo aver vinto largamente l'andata in casa. L'anno scorso la , quest'anno il . Due scenari da incubo per una squadra che all'inizio del decennio sembrava quasi imbattibile.

Differente è il risultato finale. Lo scorso anno l'aggregate con i giallorossi era di 4-4, ma con un goal in trasferta subito all'andata a marcare la differenza, accentuata poi da Manolas e dal suo colpo di testa. Quest'anno è di 4-3 in favore degli inglesi, senza goal in trasferta, una sconfitta netta e rovinosa firmata Wijnaldum e Origi lungo tutto l'arco dei novanta minuti.

Il bilancio dei catalani è disastroso: due anni di Ernesto Valverde, due eliminazioni rovinose. Nonostante i trionfi in e in Coppa del Re. Sconfitte che rimangono amare e lasciano il segno. Ugualmente pesanti, anche se questa arrivata a un passo dalla finale, mentre l'anno scorso è arrivata ai quarti. Con un altro comun denominatore nei minuti finali: un film già visto all'Olimpico circa un anno fa, una squadra disperata che cerca di far girare palla e non riesce a segnare.

In porta, quest'anno come l'anno scorso, Alisson. Passato dalla Roma al Liverpool con una missione: vincere la Champions League. Forse quello non ha ancora potuto insegnarlo ai compagni, non avendone mai vinta una nemmeno lui. Sicuramente però se c'è uno che meglio degli altri sa come si rimonta il Barcellona, quello è il portiere brasiliano. Che ha di nuovo scritto la storia.