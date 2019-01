Barcellona-Levante 3-0: Dembelè fa doppietta, remuntada blaugrana

Il Barcellona ribalta la sconfitta dell'andata e supera il Levante 3-0 con doppietta di Dembelè e goal di Messi. Blaugrana ai quarti di Coppa del Re.

Il Barcellona batte il Levante al Camp Nou e ribalta il 2-1 dell'andata negli ottavi di Coppa del Re, staccando il pass per i quarti di finale. In attesa di definire il caso Chumi, che rischia di squalificare i blaugrana dalla competizione, la formazione di Valverde si impone con le reti di

I padroni di casa non rinunciano a Messi nel tridente offensivo, accompagnato da Coutinho e Dembelè, mentre gli ospiti rispondono con la coppia Boateng-Mayoral, supportata dal trequartista Bardhi.

Il primo squillo arriva proprio dalla Pulce argentina, che incrocia un pericoloso rasoterra ma trova la miracolosa deviazione di Aitor Fernandez. Il Barcellona inizia a macinare gioco e Vidal sfiora il vantaggio con un inserimento dei suoi: il colpo di testa sul perfetto cross di Messi finisce di poco alto sopra la traversa.

Alla mezz'ora arriva il vantaggio dei padroni di casa con Dembelè, che riceve palla da Messi ed è fortunato nel rimpallo con Cabaco: il difensore rinvia proprio sul corpo del francese e la palla supera Aitor Fernandez.

Neanche il tempo di esultare e Dembelè colpisce ancora: l'ex Dortmund sfugge sulla sinistra e schiaccia troppo il pallone nel tentativo di pallonetto, ma lo stesso Aitor Fernandez tocca il pallone con il piede e lo insacca nella propria porta. Un micidiale uno-due blaugrana che nel giro di un minuto ribalta il discorso qualificazione. Prima dell'intervallo Messi e Coutinho si presentano tutti soli davanti allo stesso Aitor Fernandez, che limita i danni con due grandi interventi.

Nella ripresa il copione della partita non cambia, con il Barcellona in costante pressione offensiva e il Levante in netta difficoltà. Il tris arriva sull'asse Semedo-Messi: l'assist del terzino portoghese porta il fenomeno blaugrana davanti alla porta, il tocco morbido scavalca il portiere e si insacca all'angolino.

Il Barcellona continua a tenere saldamente il controllo del match, mentre il Levante non riesce ad arrivare con pericolosità dalle parti di Cillessen. Nel finale Boateng finalizza un bel cross dalla corsia laterale, ma colpisce in pieno il palo alla destra del portiere olandese.