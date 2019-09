Barcellona, Lenglet sulla telenovela Neymar: "Finalmente è finita"

La telenovela di Neymar al Barcellona ha riempito l'estate. Clément Lenglet, centrale blaugrana, ha le idee chiare: "Finalmente è finita".

La trattativa tra il e il per riportare Neymar in blaugrana ha fatto sognare molti tifosi del club catalano. Alla fine non è andata a buon fine, visto che è terminata in un nulla di fatto senza un accordo. Ciò che importa, secondo Clément Lenglet, è che sia finita.

Il difensore centrale del Barcellona ha affermato a 'Canal +' i molti rumors legati all’eventuale arrivo di Neymar hanno portato molta frenesia nel club.

“Ci sono stati molti rumors, per il club è stato un periodo molto frenetico. Finalmente è finita, ora possiamo lavorare più tranquillamente”.

Neymar non tornerà dunque al Barcellona per quest’anno. Ci potrebbe essere un nuovo tentativo per la prossima estate.

Per ora, però, a Lenglet va bene così: i rumors sono finiti e al Barcellona si potrà iniziare a lavorare meglio. E ce ne sarà bisogno, soprattutto dopo i 4 punti nelle prime 3 uscite di …