Barcellona-Leganes dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona capolista ospita il Leganes nel 29° turno della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo essersi messa alle spalle il lungo stop imposto dal Coronavirus, la prosegue a ritmo la marcia che conduce alla naturale conclusione del torneo. Chiuso il 28° turno, le compagini del massimo campionato iberico si apprestano ad affrontare il 29° e ad attendere il capolista ci sarà il .

Segui Barcellona-Leganes in diretta streaming su DAZN

I blaugrana il 13 giugno hanno ripreso il loro cammino da dove l’avevano interrotto, centrando la diciannovesima vittoria nel torneo. Gli uomini di Quique Setién si sono infatti imposti sul campo del Maiorca con un netto 4-0 che ha portato le firme di Vidal, Braithwaite, Jordi Alba e Messi.

Altre squadre

Per i catalani i punti in classifica sono 61, ovvero due soli in più della più diretta inseguitrice: il che superando l’ si è portato a quota 59.

Più complicata la ripartenza del Leganes, che il 13 giugno si è dovuto arrendere tra le mura amiche dell’Estadio Municipal de Butarque al Valladolid. La rete siglata nel finale da Oscar su rigore, non è bastata per rispondere a quelle di Unal e Alcaraz.

Per gli uomini di Aguirre i punti in classifica sono 23, ovvero tre in meno rispetto a quella posizione attualmente occupata dal Vigo che varrebbe la salvezza.

In questa pagina tutte le informazioni su Maiorca-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-LEGANES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Leganes

Barcellona-Leganes Data: 16 giugno 2020

16 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-LEGANES

La sfida valida per il 29esimo turno di Liga che vedrà opposte Barcellona e Leganes si disputerà martedì 16 giugno al Camp Nou di Barcellona. Calcio d’inizio programmato alle ore 22:00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Juan Martínez Munuera.

Barcellona-Leganes verrà trasmessa da DAZN. Il match sarà quindi visibile in Tv qualora in possesso di un modello smart compatibile alla app, o collegando il proprio televisore ad una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara del Camp Nou non sarà invece visibile su DAZN1. La telecronaca dell’evento è stata affidata a Massimo Callegari.

Essendo trasmessa da DAZN, Barcellona-Leganes sarà visibile in anche attraverso device quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Sarà inoltre possibile vedere il match su pc e notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Setien potrebbe effettuare un po' di turnover dopo la gara contro il Maiorca, anche se Messi là davanti è intoccabile. Con lui Griezmann e probabilmente Suarez, che dopo essere subentrato nel secondo tempo nel match di domenica potrebbe partire dal 1'. Assente per squalifica Jordi Alba: sulla fascia sinistra della linea difensiva toccherà quindi a Junior Firpo.

Il Leganes non dovrebbe cambiare molto rispetto all'undici titolare che ha perso in casa per 2-1 contro il Valladolid. Schieramento coperto, con un 5-4-1 in cui i terzini, che avranno anche il compito di avanzare la propria azione, saranno Rosales e l'ex romanista Jonathan Silva. Redini dell'attacco affidate al peruviano Carrillo.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

LEGANES (5-4-1): Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Silva; Ruibal, Mesa, Amadou, Rodrigues; Carrillo. All. Sergio