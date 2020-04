Il Barcellona su Lautato Martinez, Quique Setién: "Non mi illudo"

Protagonista di quella che è stata la stagione della definitiva consacrazione ad alti livelli, Lautaro Martinez è diventato non solo uno dei giocatori più importanti dell’, ma anche uno degli attaccanti più desiderati in assoluto.

Il suo nome negli ultimi mesi è stato accostato con sempre maggiore insistenza a quello del ma, le più che possibili resistenze da parte del club meneghino (che potrebbe decidere di non cedere il suo gioiello se non a fronte della cifra prevista dalla clausola rescissoria inserita nel suo contratto), oltre a quelle che saranno le conseguenze che inevitabilmente la pandemia lascerà dietro di se, potrebbero rendere l’operazione quanto meno complicata.

Lo sa bene anche il tecnico blaugrana Quique Setién che, parlando ai microfoni di Onda Cero, ha spiegato.

Quique Setién non si è quindi sbilanciato sul possibile arrivo al Barcellona di Lautaro Martinez.

“Non sono né pessimista e né ottimista. Mi piace come mi piacciono tutti i grandi calciatori, ma non mi faccio illusioni. Neymar? La stessa cosa vale anche per lui. Vista la situazione che si è venuta a creare è complicato arrivare a questo tipo di giocatori. In questo momento abbiamo comunque Suarez in attacco”.