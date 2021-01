Barcellona, Laporta rivela: "Nel 2003 rifiutai Cristiano Ronaldo"

Estate 2003, mesi piuttosto importanti per la storia del calcio europeo. Perché è l'annata in cui Ronaldinho si trasferisce dal al e, contemporaneamente, Cristiano Ronaldo dallo al . Con tanto di aneddoto incrociato riguardante i due fuoriclasse, che negli anni seguenti faranno le fortune di catalani e inglesi.

A riportarlo in auge è Joan Laporta, l'ex presidente del Barcellona e candidato anche alle prossime elezioni del club, il quale conferma come 18 anni fa Ronaldo fosse stato davvero vicino a indossare la maglia azulgrana:

"Stavamo prendendo Ronaldinho e Rafa Marquez - le sue parole al canale 'Iniestazo' - e gli agenti del messicano ci proposero Cristiano Ronaldo. A quei tempi il portoghese giocava nello Sporting.

Uno degli agenti ci disse c'era un giocatore in procinto di andare al Manchester United per 19 milioni di euro, ma che a noi sarebbe stato venduto per 17 milioni.

Ma in quel momento avevamo appena operato un grosso investimento su Ronaldinho. Ronaldo giocava più sulla fascia che al centro dell'attacco, e in quella zona di campo pensavamo di essere coperti. Così abbiamo rifiutato, e non me ne pento".